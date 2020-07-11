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سعودية شهيرة تصدم الجميع:" صدري كبير تو ماتش"

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موديل روز
موديل روز

محمد فضل

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سعودية

صدمة

صدر

موديل روز

أحدثت الفاشينيستا السعودية الشهيرة مودل روز، موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر فيديو جريء لها تتحدث فيه عن عمليات التجميل، وحقيقة إجراء عملية تكبير صدر باستخدام السيليكون.

وصدمت "مودل روز"، متابعيها وخاصة الجمهور السعودي، معبرة عن استيائها من حديث بعضهم عن كرهها للجسم العربي، موضحة أنها تقصد كره الجسم العربي مع التجميل، إلا أن الجسم العربي الطبيعي الذي يتمناه الجميع يكون شبيها بزجاجة "الكوكاكولا"، ممشوق القوام المخصر.

وعلقت للمرة الأولى على إجرائها عملية تجميل "سيليكون" لتكبير صدرها وذلك في مقطع فيديو بثّته عبر حسابها في تطبيق "سناب شات"، قائلة إن الهدف دائمًا هو انتقادها والهجوم عليها.

وأضافت: "اللي يقول إنتي مسوية خشمك إنتي مسوية صدرك إنتي مسوية جسمك.. سؤال.. مو كل من طلع من الزبالة واتكلم إن روز مسوية تجميل تصدقونه.. على أي أساس جيبوا إثبات إن روز مسوية تجميل".

وتابعت: "أنا ما أنكر إني مسوية شفايفي إني مسوية تحت عيني إني مسوية بوتوكس حدي وآخري وإذا بسوي تجميل بسوي وها أنا قاعدة بقول إني بدور على حد عشان أسوي تجميل للجفن المبطن.. وعادي مو خايفة لإن كل الناس يسوون تجميل".

واختتمت: "أحس تو ماتش مو من كبر صدري عشان تقرر إن هو تجميل ولا عشان واحد زبال طلع قال إن روز مسوية تجميل بصدرها صار هو الخبرة طيب جيبلي إثبات.. للأمانة ما كنت ابي أتكلم عن هالمواضيع بس تخيلوا حد ييجي يتكلم إنتي فيكي ومو فيكي وجمالك فيك ويحط فيك النون وما يعلمون والواحد مهما سكت إلا ويطلع عن صمته".

وأحدث كلامها صدمة لدى المتابعين، ووجهوا لها اتهامات والفاظ نابية بسبب جرأتها وتعمدها إثارة الجدل باستخدام جسدها وإظهار مفاتنها.


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