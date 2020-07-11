» "السولية "يتقدم ببلاغات ضد التنمر على نجلته

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تلقى عمرو السولية لاعب النادي الأهلي هجوما حادا من بعض متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متهمين ابنته التي تبلغ من العمر ثلاث سنوات ونصف بأنها ترتدي ملابس غير محتشمه ليرد عليهم بتقديم بلاغات ضدهم.

وكتب اللاعب عبر إنستجرام: "ليلى بنتي عندها 3 سنين و نص (لسه قالعة البامبرز من كام شهر) الكلام ده بيتقال على طفلة !! ايه اللي يخلى (بني آدم) خنزير ممكن يبص على لبس طفلة ويركز غير أنه فعلًا خنزير ؟! ايه المرض ده!".

وأضاف: "دول اللي لما بيكبروا بيكونوا مغتصبين ومتحرشين واللي بنخاف على بناتنا وأهلنا ينزلوا الشارع عشان ميتعرضوش لأذاهم، اتمنى الشيوخ اللي بيبرروا للتحرش و لبس البنت يكونوا مبسوطين دلوقتى و هما شايفين اللي بيحصل".

وأكمل: "قررت أتقدم ببلاغات لأصحاب الكومنتات دى عشان اللي زى دول مينفعش يكبروا وسطنا قررت احمي بناتي اللي لسه مشافوش الدنيا وللأسف خايف عليهم يشوفوا كمية القرف و الاشمئزاز ده".

يأتى ذلك بعدما نشر السولية صورة له برفقة ابنته صاحبة الثلاث سنوات ونصف وكتب عليها: "كل شئ بالنسبة لي".


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