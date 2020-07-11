الزراعة : 2.5 مليار فدان صالح للزراعة في أفريقيا

متابعات- أمينة عبد العال
أكد الدكتور سعد موسي المشرف العام علي العلاقات الخارجية بوزارة الزراعة أن القارة الأفريقية من أكثر القارات التي تحتوي علي مساحات زراعية شاسعة تصل إلي 2.5 مليار فدان صالحة للزراعة .
و أشار خلال مداخلة ببرنامج " صباح الخير يا مصر " إلي أن القارة السمراء بالرغم من ذلك تعاني نسبا كثيرة من الفقر والجوع في بعض المناطق ، لافتا إلي أن مصر و أفريقيا بحاجة إلي التعاون المشترك في القطاع الزراعي ،لتوفر الأراضي الزراعية والشباب .
ولفت إلي أن مصر عقدت عددا من المؤتمرات وورش العمل خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي لنقل التكنولوجيا للأشقاء الأفارقة ، وتم تدريب 450 متدرب من دول القارة العام الماضي .
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