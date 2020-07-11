الأهلي يترقب رد هيدرسفيلد لضم رمضان صبحى

محمد عبد الحارس
ينتظر مسئولو النادى الأهلى رد نظرائهم فى هيدرسفيلد الإنجليزى على العرض الذى تقدموا به لشراء رمضان صبحى نهائياً بعد انتهاء إعارته للقلعة الحمراء.
الأهلى عرض 2.5 مليون جنيه إسترلينى لضم نجم الفريق عقب نهاية الإعارة بنهاية الموسم الجارى، فيما طلب هيدرسفيلد 7 ملايين جنيه إسترلينى للاستغناء عن اللاعب، وهو مبلغ كبير للغاية ويفوق قدرات الأهلى المالية لاسيما فى ظل الظروف الحالية التى تأثرت فيها أسعار اللاعبين بأزمة فيروس "كورونا".
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