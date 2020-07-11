واشنطن بوست: ترامب ارتكب خيانة لا تغتفر

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متابعات- أمينة عبد العال

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دونالد ترامب

الولايات المتحدة

الرئيس الأمريكي

روجر ستون

اتهمت صحيفة " واشنطن بوست" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه ارتكب خيانة لا تغتفر بسبب تدخله لتخفيف العقوبة عن مساعده السابق " روجر ستون " المدان في 7 اتهامات منها الكذب علي الكونجرس، مؤكدة أنها خيانة لا تغتفر لمنصبه الرئاسي .

واعتبرت الصحيفة أن هناك آلاف الأشخاص في السجن الفيدرالي يستحقون العفو الرئاسي أكثر من " ستون "، لافتة إلي أنه بعد تدخل الرئيس فإن ستون لن يقضي مدة سجنه المقررة.
وأشارت إلي أن استخدام " ترامب" لسلطته يعتبر تحريفا للعدالة ومثالا للمحاباة الفاسدة للحكومة ، ومضيفة أنه في الوقت الذي ناقش فيه " ترامب" منح العفو لصديقه دافع وزير العدل علنا عن العقوبة لمنع تمرد موظفي وزارة العدل علي التدخل .

وختمت الصحيفة مقالتها الافتتاحية التي هاجمت فيها " ترامب" بأنه من المفترض أن تكون الولايات المتحدة مكان يتم فيه تنفيذ القوانين بالتساوي علي الجميع .

جدير بالذكر أن قاضية الاتحادية ، إيمي برمان جاكسون ،قد أصدرت حكما الخميس ضد روجر ستون ، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابق بالسجن 3 سنوات و 4 أشهر لإدانته باتهامات تشمل الكذب علي نواب كانوا يحققون في مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية 2017 .


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