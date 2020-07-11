الشيكولاتة تزيد من مناعة الجسم بشروط

11 يوليه 2020 - 12:16 م

تعتبر الشيكولاتة من الحلوي التي يحبها ويقبل علي تناولها الكثيرون في جميع مراحلهم العمرية.

وإلي جانب طعمها اللذيذ فهي تعمل علي تحسين الحالة المزاجية وأشارت الأبحاث الحديثة إلا أنها تزيد من مناعة الجسم ولكن بشرط أن تكون قليلة السكر" الشيكولاتة المرة" ، مع التأكيد علي أن البيضاء منها ليس لها أي تأثير علي الجهاز المناعي .

ومن أهم فوائد الشيكولاتة :

1- تنشيط هرمون السعادة

2- تحتوي علي أكثر من 200 مركب هام للجسم

3- تعزز الجهاز المناعي لاحتوائها علي نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة.