الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

11 يوليه 2020 - 12:16 م

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا عاجلًا بتعديل المادة السابعة من نظام التعطل ضد العمل "ساند".

ونشرت الجريدة الرسمية السعودية "أم القرى"، المرسوم الملكي بتعديل المادة السابعة من نظام التعطل ضد العمل "ساند"، والذي تضمن أن يكون رسم الاشتراك بنسبة لا تزيد على 2% ولا تقل عن 0.5%

ووفق التعديل الجديد تُحدد الاشتراكات في النظام بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناءً على اقتراح من الوزير بعد إبداء مجلس الإدارة رأيه وفق آلية تحددها اللائحة، بنسبة لا تزيد على (2 %) من الأجر الخاضع للاشتراكات ولا تقل عن (0.5 %).

وحدد التعديل، الذي دخل حيز التنفيذ، أن يدفع صاحب العمل شهرياً نصف الاشتراك المحدد ويدفع المشترك النصف الآخر.