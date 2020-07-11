» فرمان جديد من "كارتيرون" للاعبى الزمالك

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الزمالك

ببرج العرب

كارتيرون

اجازخ

منح الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، لاعبى الفريق إجازة لمدة 24 ساعة فقط خلال معسكر الفريق ببرج العرب الذى انطلق أمس الخميس.

ومن المنتظر أن يتبع يوم الإجازة الذى سيحصل عليه اللاعبين خضوعهم لمسحات فيروس كورونا، حيث سيكون إجراء المسحات بصورة دورية للاعبين خلال معسكر الفريق واستمرار متابعتهم بشكل طبى على مدار 24 ساعة للاطمئنان بشكل تام على حالتهم مع التنبيه بضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية طوال فترة المعسكر المقام حاليا فى مدينة برج العرب.


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