» بشري سارة من التضامن لطلاب الثانوية العامة

11 يوليه 2020 - 11:58 ص

أعلنت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي أنه تم الاتفاق علي إتاحة 700 منحة دراسية علي مدار 5 سنوات بواقع 140 منحة سنوية موزعة على كافة محافظات الجمهورية لطلاب الصف الثالث الثانوي من الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة بنظام الساعات المعتمدة في الجامعات المصرية وذلك بالتنسيق مع الفريق الممثل للجامعة الأمريكية .

و أضافت وزيرة التضامن أن برنامج المنح الجامعية الذي تقوم علي تنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة يقدم عدد كبير من الفرص لمنح دراسية جامعية مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية USAID لمدة أربع أو خمس سنوات قد يسبقها سنة تمهيدية حسب التخصص الدراسي لما يقرب من 140 طالبا وطالبة في العام الدراسي 20/21 وذلك للحصول علي شهادة البكالوريوس أو الليسانس في عدد من الجامعات المصرية الحكومية الأقسام ذات الرسوم والأقسام الخاصة ، حسبما جاء علي صفحة الوزارة الرسمية .

وذكرت الدكتورة راندة شاهين مستشار وزير التضامن الاجتماعي لمشروطية التعليم ببرنامج تكافل أن أهداف البرنامج تمكين الطلاب المتفوقين أكاديميا وخاصة ذوى الإعاقة، لافتة إلي أن للقبول في المنحة الدراسية عدة معايير منها أن يكون الطالب مصري الجنسية ومقيداً في إحدى المدارس الحكومية أو التجريبية المصرية أو إحدى مدارس STEM طوال سنوات المرحلة الثانوية و من المعايير الحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الدراسي2019/ 2020 بمجموع لا يقل عن 85 % ، المشاركة الفعالة فى أنشطة غير دراسية مثل التنمية والخدمة العامة وأنه سيراعى تحقيق التمثيل المتساوى بين الجنسين والمناطق الجغرافية في كافة المحافظات والتنوع في التخصصات الدراسية وذلك بحسب معايير القبول بالجامعات المشاركة وأقسام التخصصات الدراسية .

جدير بالذكر أن الجامعات المشاركة هي الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة القاهرة وعين شمس وجامعة الإسكندرية وأسيوط والمنصورة ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وأن أخر موعد للتقديم في 31 يوليو 2020 .