رئيس الإذاعة الأسبق: رفضت إذاعة بيان مرسي وقمت بقطعه

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عبد الرحمن رشاد

بيان مرشي

الغذاعة

قطع البيان

كشف الإذاعي عبد الرحمن رشاد، رئيس الإذاعة الأسبق، عن تفاصيل رفضه إذاعة بيان الرئيس الراحل محمد مرسي.

وأضاف رشاد في مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد أنه في 3 يوليو 2013 عندما أرسل محمد مرسي البيان الشهير عبر الفاكس إلى بعض خلاياه في الإذاعة وكان حينها على الهواء  قام بقطع البيان ورفض إذاعته.

وأوضح رشاد أن جماعة الإخوان حاولت السيطرة على إذاعة القرآن الكريم والشباب والرياضة في البداية، لكن الإذاعة قاومت المد الإخواني.

وأشار إلى أن جماعة الإخوان بدأت في تنفيذ عدة خطوات للسيطرة على الإذاعة المصرية عبر الاستيلاء على تراث الإذاعة، ومحاولة فرض ضيوف بعينهم على البرامج، وهو ما قاومه الزملاء في الإذاعة من خلال أحداث توازن بين ضيوف الإخوان في 2012 وبين باق الضيوف.

كما أشاد رشاد بدعم القوات المسلحة والشعب المصري مؤكدا أنه لولاهم لكانت جماعة الإخوان استولت على الإذاعة المصرية وجعلتها منبرا لها. 

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