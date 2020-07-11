توزع بالمجان.. الكنيسة تحذر من نسخ مزورة للإنجيل

11 يوليه 2020 - 11:23 ص

قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن مجموعات مجهولة تقوم بتوزيع كتب مزورة للإنجيل المقدس.

وأضافت الكنيسة في بيان لها أمس الجمعة أن المجموعات تتوجه إلى المسيحيين، وتحاول أن تقدم لهم كتبا مزورة للإنجيل المقدس، وتلح عليهم لقبولها وأنها تقوم بتوزيعها بالمجان.

ورفضت الكنيسة في بيانها محتوى هذه الكتب وغيرها من الكتب الفاسدة التي تحاول أن تجذب القاريء بإقحام عبارة "إنجيل المسيح" في عناوينها.

كما أشادت ببيان دار الكتاب المقدس في مصر، لكونها الجهة الوحيدة التي تتولى مسئولية طبع الكتاب المقدس وتوزيعه من خلال الكنائس إلى جانب مكتبات الدار.

وشددت الكنيسة القبطية على رفضها التام لهذه الكتب، التي يتنافى محتواها بشكل كامل مع أساسيات الإيمان المسيحي، حيث ناشدت الجهات المعنية الوقوف بحزم ضد من يقف وراء هذه الإصدارات الملفقة والكاذبة، التي تتلاعب بنصوص الكتب المقدسة، وتعبث بالسلام المجتمعي.