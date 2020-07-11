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مظاهرات تجتاح فرنسا بعد تعيين وزير داخلية متهم بالاغتصاب

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متابعات- أمينة عبد العال

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فرنسا

مظاهرات

باريس

الرئيس الفرنسي

شهدت العديد من المدن الفرنسية احتجاجات عارمة تنديدا بقرار تعيين جيرالد دارمانان وزيرا للداخلية بالرغم من أنه يخضع لتحقيق قضائي بتهمة اغتصاب امرأة في 2009 وهو ما ينفيه بشدة .

وردد المتظاهرون في شوارع باريس و بوردو و ليون وتولوز ومدن أخري شعارات تندد بالاغتصاب وحملوا لافتات كتب عليها "  ثقافة الاغتصاب إلي الأمام " في إشارة إلي اسم حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحاكم " الجمهورية إلي الأمام " .

جدير بالذكر أن دارمان الذي انتقل من وزارة الحسابات العامة إلي وزارة الداخلية كان قد اعترف أنه أقام علاقة مع السيدة التي اتهمته بأنه اغتصبها أثناء طلبها مساعدته في شطب سجل إجرامي ، نافيا أن يكون ما حدث تم رغما عنها بل بموافقتها .


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