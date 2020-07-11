  • السبت 11 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر12:17 م
Advertisements
بحث متقدم
الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

مستشار بن زايد :هؤلاء الأشخاص أججّوا الخلاف الخليجي

مستشار بن زايد: شرذمة قليلون فرحوا بتحويل آيا صوفيا لمسجد

منع بيان مرسي من البث

رئيس الإذاعة الأسبق: رفضت إذاعة بيان مرسي وقمت بقطعه

توزع بالمجان.. الكنيسة تحذر من نسخ مزورة للإنجيل

توزع بالمجان.. الكنيسة تحذر من نسخ مزورة للإنجيل

المطلق: ندعو بالرحمة للمطربين

السعودية.. المطلق: ندعو بالرحمة للمطربين لهم أعمال صالحة

الطبية الراحلة

بعد تسجيلها فيديو عن كورونا.. توديع طبيبة بالزغاريد

إثيوبيا تعلن هوية المتورطين بقتل المغني

إثيوبيا تعلن هوية المتورطين بقتل المغني الذي أشعل الاحتجاجات الغاضبة

كاف

"كاف" يصدم الزمالك بشأن لقب" نادي القرن"

مذيعة الجزيرة لأردوغان: دخل المسلمون القدس فلم يحولوا الكنيسة لمسجد

مذيعة الجزيرة لأردوغان: دخل المسلمون القدس فلم يحولوا الكنيسة لمسجد

ارشيفية

اقتحام التليفزيون الرسمي وإطلاق الرصاص.. ماذا يحدث في هذه الدولة

شاهد..

السعودية.. المطلق: ندعو بالرحمة للمطربين لهم أعمال صالحة

الحياة السياسية

المطلق: ندعو بالرحمة للمطربين
المطلق: ندعو بالرحمة للمطربين

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

صدمة في السعودية بسبب "كورونا"

#

آخر تطورات قضية التحرش بـ"فتاة الشمال" بالسعودية

أخبار السعودية

الرحمة

المطلق

المغنين

قال الدكتور عبدالله بن محمد المطلق المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، إن معصية الغناء لا تمنع من الدعاء بالرحمة للمغنين.

وأضاف المطلق في برنامجه الأسبوعي "استديو الجمعة" على أثير إذاعة نداء الإسلام، أن بعضهم لديه أعمال خيّرة وحسنة، منوها بأنه عسى الله أن يمن عليهم بالتوبة.

جاء هذا في رده على متصل والذي  وجه له سؤالا: "عندما يموت بعض الفنانين الذين يغنون بعضهم يدعي لهم بالرحمة هل هذا يجوز الدعاء؟.

وجاء رد المطلق: إذا كان المغنّي يصلي وهو من أهل الإيمان يدعى له بالرحمة، الغناء معصية ولا يوجد أحد ما عنده معصية، صحيح الغناء معصية ومعلنة، ولكن أيضًا ما تمنع من الدعاء له بالرحمة.

وأوضح أيضا: كم سمعنا أن بعض المغنين عندهم أعمال خيرة وطيبة لكن عسى الله أن يمنّ عليهم بالتوبة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» 6 مليارات دولار تجعل" ماسك" سابع أغني شخص في العالم
» مظاهرات تجتاح فرنسا بعد تعيين وزير داخلية متهم بالاغتصاب
» صدمة للأطباء.. مولود يخرج من بطن أمه ممسكا بوسيلة منع الحمل
» تربية 15 أرنبا.. أوامر جديدة لزعيم كوريا الشمالية لجنوده
» الزمالك يضم صفقة مدوية
» نبيل: فايلر يقرر الإطاحة بهذين النجمين من الأهلي
» الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم
» فنان شهير: زوجتي كانت تمنع عني الدواء حتى أتلوى من الألم
» فنانة شهيرة تتصدر جوجل بعد كشفها سبب طلاقها من زوجها
» سيدة ألمانية: أنجبت طفلي من هذا الفنان المصري وأريد منه الاعتراف به
» شاهد .. سيدة تقبل قدم زوجها على الهواء: يستحق أكتر من كدا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية