إثيوبيا تعلن هوية المتورطين بقتل المغني الذي أشعل الاحتجاجات الغاضبة

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إثيوبيا تعلن هوية المتورطين بقتل المغني
إثيوبيا تعلن هوية المتورطين بقتل المغني

عبد القادر وحيد- متابعات

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هوية

هاشالو هونديسا،

جبهة تحرير الأورومو.

كشفت السلطات الإثيوبية، عن هوية من قام بقتل المغني هاشالو هونديسا، الذي أشعل مقتله احتجاجات غاضبة قتل فيها 166 شخصا.

وأعلن المدعي العام، أدانيش أبيبي، في بيان تلفزيوني، أن من أطلق النار علي المغني كان يتصرف بأوامر من جماعة جبهة تحرير الأورومو المعارضة.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية عن المدعية العامة الإثيوبية، أدانتش أببي، قولها، في بيان تلفزيوني، إن المشتبه بارتكابه جريمة القتل يدعى طلاهون يامي، وكان معه متعاونان، أحدهما يدعى عبدي ألمايّوه، وهما حاليا في قبضة الشرطة.

وأضافت  أن مشتبها به ثالثا لا يزال هاربا، منوهة أننا ألقينا القبض على من قتله ومن تعاون في القتل... سنواصل فرض سيادة القانون.

وكان مقتل هاشالو هونديسا، الشهير بغنائه السياسي، قد تسبب في مظاهرات حاشدة بمختلف أنحاء البلاد، الأسبوع الماضي، أدت إلى مقتل 239 شخصا.

وكانت الاحتجاجات قد بدأت في أديس أبابا وامتدت إلى منطقة أوروميا، في حادث وصفه رئيس الوزراء، أبي أحمد بالمأساة، كما تعهد حينها  بتقديم الجناة إلى العدالة.


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