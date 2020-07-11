قفزة جديدة للإصابات بفيروس " كورونا" في الولايات المتحدة

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الولايات المتحدة

كورونا

كوفيد 19

لليوم الثالث علي التوالي تسجل الولايات المتحدة أعلي معدل إصابة بفيروس " كورونا" المستجد حيث سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية حوالي 70 ألف إصابة جديدة، و 774 حالة وفاة .

وأشارت بيانات مرصد جامعة جوز هوبكنز لتتبع "كورونا" حتى فجر اليوم السبت إلي أن إجمالي  الإصابات في الدولة الأكثر تضررا بـ" كوفيد 19" وهي الولايات المتحدة وصلت إلي 3.18 مليون شخص توفي منهم 133.969 شخص، حسبما نشرت " فرانس برس " .

جدير بالذكر أن الإصابات حول العالم تجاوزت 12.639.695 إصابة فيما شفي 7.377.783 وتوفي 563.137 شخص .


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