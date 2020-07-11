ماذا قال عادل إمام لابنة رجاء الجداوي في حفل زفافها

11 يوليه 2020 - 10:05 ص

انتشر مقطع فيديو نادر على مواقع التواصل الاجتماعي، تداوله رواد مواقع التواصل، عقب وفاة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، والذي يظهر حفل زفاف أميرة ابنة الفنانة الراحلة.

ويظهر الفيديو حضور كوكبة من نجوم الفن والإعلام فى ذلك الوقت ومن بينهم الزعيم عادل إمام.

كما يظهر حرص الزعيم عادل إمام علي توجيه رسالة مهمة لأميرة وزوجها ولجميع الأزواج قائلا : "الحمدلله عندى خبرة وأقول لهم تعيشوا في السعادة لو زعلوا مرة.. أو اتخنقوا مع بعض مفيش حد ثالث يعرف الحكاية".

وكانت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي قد رحلت عن عالمنا في الخامس من الشهر الجاري، عمر ناهز 82 عاما بعد حجزها لمدة استمرت لـ 43 يوما بالعزل الصحى فى مستشفى أبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بعد تأكيد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الفنانة الراحلة قد تزوجت من الكابتن حسن مختار مدرب حارس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق بداية السبعينيات، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديهما ابنة وحيدة هى أميرة ولا تعمل بالمجال الفنى.