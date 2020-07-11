مذيعة الجزيرة لأردوغان: دخل المسلمون القدس فلم يحولوا الكنيسة لمسجد

11 يوليه 2020 - 09:35 ص

قال الإعلامية اتللبنانية غادة عويس إن المسلمين حينما دخلوا كدينة القدس لم يحولوا كنيستها لمسجد.

وكانت عويس قد أعادت تدوينة أردوغان التي أعلن من خلالها أن تحويل آيا صوفيا لمسجد هو بداية لعودة المسجد الأقصى وعلقت عليها بالقول :" عندما دخل المسلمون مدينة القدس لم يحولوا كنيسة القيامة إلى مسجد بل تركوها وحفظوا أهلها.

وأضافت أن من يقيم علاقات مع الاحتلال الإسرائيلي لن يحرر المسجد الأقصى، منوهة أن الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين وحدهم يقاومون تهويد القدس.

جاء هذا في تعليقها على تدوينة أردوغان التي كتب فيها قائلا :" حياء آيا صوفيا من جديد هي بشارة نحو عودة الحرية للمسجد الأقصى".

كما كتب أردوغان بالعربية، وأعلن فيها تحويل كنيسة آيا صوفيا لمسجد قائلا : " نبارك لكم جامع آيا صوفيا".

وعلق أحد متابعي مذيعة الجزيرة بالقول :" مع احترامي لكي أنسه غادة لكن قوانين الماضي تقول بأن دخول أي جيش عسكري بالقوة لمناطق العدو تسمح له بتحويل جميع أثارها الدينية لصالحهم .. هذا ما فعلة السلطان محمد الفاتح بآيا صوفيا عكس ما فعلته القوات الصليبية بالأندلس بمدينة غرناطة التي غادر أهلها المدينة بدون قتال" .