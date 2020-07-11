تفاصيل غرق 11 شخصا في " شاطئ الموت"

متابعات- أمينة عبد العال
أثار غرق 11 شخصا في شاطئ النخيل والشهير باسم " شاطئ الموت " ضجة بحي العجمي غرب الإسكندرية، وذلك أثناء محاولتهم إنقاذ طفل يصارع الأمواج .
وتم انتشال 6 جثامين من مياه البحر وما زالت قوات الإنقاذ التابعة لإدارة الحماية المدنية تبحث عن باقي الجثث، حسبما نشرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية علي صفحتها الرسمية علي " الفيسبوك " .
وأشار البيان إلي تفاصيل الواقعة إلى أنه في الساعة 5 و 20 دقيقة فجر الجمعة نزل عدد من المواطنين إلي شاطئ النخيل في محاولة لإنقاذ طفل غريق إلا أن الجميع غرق .
جدير بالذكر أن جميع شواطئ الإسكندرية والبالغ عددها 61 شاطئ مغلققة منذ مارس الماضي كوسيلة إجرائية لمنع تفشي فيروس " كورونا" المستجد .
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