تفاصيل غرق 11 شخصا في " شاطئ الموت"

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متابعات- أمينة عبد العال

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العجمى

أثار غرق 11 شخصا  في شاطئ النخيل والشهير باسم " شاطئ الموت " ضجة بحي العجمي غرب الإسكندرية، وذلك   أثناء محاولتهم إنقاذ طفل يصارع الأمواج .

 وتم انتشال 6 جثامين من مياه البحر وما زالت قوات الإنقاذ التابعة لإدارة الحماية المدنية تبحث عن باقي الجثث، حسبما نشرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية علي صفحتها الرسمية علي " الفيسبوك " .

وأشار البيان إلي تفاصيل الواقعة إلى  أنه في الساعة 5 و 20 دقيقة فجر الجمعة نزل عدد من المواطنين إلي شاطئ النخيل  في محاولة لإنقاذ طفل غريق إلا أن الجميع غرق .

جدير بالذكر أن جميع شواطئ الإسكندرية والبالغ عددها 61 شاطئ مغلققة منذ مارس الماضي كوسيلة إجرائية لمنع تفشي فيروس " كورونا" المستجد .


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