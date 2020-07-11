» الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

11 يوليه 2020 - 08:58 ص

يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .

وسجل سعر الدولار اليوم السبت 11 يوليو ارتفاع بمقدار قرش عن معاملات أمس الصباحية ، حيث سجل 16.00 جنيه ، فيما سجل أمس 15.99 جنيه.

وسجل الدولار في بنك القاهرة 15.96 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.06 جنيه ، وسجل في بنك قناة السويس 15.93 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.03 جنيه .

وسجل في بنك مصر 15.96 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.06 جنيه ، وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.03 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.13 جنيه .