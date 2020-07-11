» فنان شهير: زوجتي كانت تمنع عني الدواء حتى أتلوى من الألم

11 يوليه 2020 - 08:50 ص

كشف النجم العالمي جوني ديب أسرارا مروعة بشأن زوجته السابقة أمبر هيرد ، فبعدما كشف أنها كانت تقضي حاجتها فوق سريره فجر ديب مفاجآت جديدة.



وقال "ديب" في المحكمة إن زوجته تسببت في قطع إصبعه بعد أيام من الزواج ولم يشأن يعلن ذلك حفاظا عليها .



وأضاف: ليس ذلك فحسب .. ذهبت معي لجزيرة مملوكة لي كنت أتعالج فيها من الإدمان وقامت بحجب الدواء عني حتى كنت أتلوى ، وكانت تمنع الممرضة من الوصول لي., كان من أقسى المواقف التي مررت بها.



