» شاهد .. سيدة تقبل قدم زوجها على الهواء: يستحق أكتر من كدا

11 يوليه 2020 - 08:26 ص

قبلت سيدة جزائرية قدم زوجها على الهواء مباشرة وسط دهشة المذيع .



وظهرت السيدة الجزائرية فريال ضمن برنامج "زوجي جنتي" وهي تقبل قدم زوجها "إلياس" عرفانا له.



وحكت السيدة أنها كانت تعيش مع سيدة خمسينية وابنها المصاب بمشاكل نفسية ، وأنها كانت تخدمهما ، مشيرة إلى أن السيدة كانت تعلن للناس أنها ابنتها ، وعندما طلبت منها إعلان الحقيقة وهي أنها مكفولة من دار أيتام بدأت السيدة تعتدي عليها بالضرب والمعاملة السيئة .



وأشارت إلى أنها اضطرت للهروب من البيت ثم التقت بزوجها إلياس الذي منحها اسمه واسم عائلته وأصبحت تعيش في هدوء ، وقامت لتقبيل قدمه قائلة: يستحق أكثر من ذلك.

