مستشار بن زايد: لا يفرح بتحول آيا صوفيا لمسجد إلا محبو المجنون أردوغان

أحمد عادل شعبان
أصيب الدكتور عبد الخالق عبدالله - المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي - بحالة من الغضب بعد تحويل آيا صوفيا إلى مسجد.
ونشر "عبدالله" صورة لـ آيا صوفيا ، وعلق قائلا: شرذمة من غلاة القوم ومن تبع المصاب بجنون العظمة اردوغان هم فقط الفرحين والمهللين لتحويل متحف #آيا_صوفيا إلى مسجد.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في تصريحات مثيرة للجدل أن تحويل آيا صوفيا لمسجد بداية لعودة المسجد الأقصى,
شرذمة من غلاة القوم ومن تبع المصاب بجنون العظمة اردوغان هم فقط الفرحين والمهللين لتحويل متحف #آيا_صوفيا إلى مسجد. pic.twitter.com/hilfpDotzA— Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) July 10, 2020
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