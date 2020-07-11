من هي إيمي علي التي اتهمت خالها باغتصابها؟

11 يوليه 2020 - 06:14 ص

أثارت إيمي علي ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماع بعد اعترافها بتعرضها للاغتصاب مناشدة النائب العام بالتحقيق في قضيتها.



وقالت إيمي في بث مباشر عبر صفحتها إنها تعرضت للاغتصاب على يد خاليها في صغرها ، مؤكدة أنها لا تنام .



وأضافت: اتصلت بيه قبل البث المباشر وسألته لو بيقبل يعتذرلي راح شاتمني وهددني .



وفيما يلي بعض المعلومات عنها:



1. عمرها 24 سنة



2. ولدت بحافظة الإسكندرية وانتقلت للإقامة بمحافظة القاهرة.



3. لم تكمل دراستها بسبب تعرضها للاغتصاب من خاليها و زوج والدتها



4. هربت من المنزل وعملت خادمة في البيوت وفي محلات عطارة ومصنع لبان



5. تعمل في مجال المودلينج.



