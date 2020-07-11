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إثيوبيا تعلن الكشف عن هوية قتلة المغني هاشالو هونديسا

عرب وعالم

تظاهرات إثيوبيا
تظاهرات إثيوبيا

المصريون ووكالات

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أعلنت السلطات الإثيوبية، الجمعة، إلقاء القبض على عدد من المتورطين بجريمة قتل المغني هاشالو هونديسا، التي أثارت الأسبوع الماضي، احتجاجات عارمة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى.
وقالت المدعية العامة الإثيوبية أدانتش أببي، في بيان تلفزيوني، إن "المشتبه بارتكابه جريمة القتل يدعى طلاهون يامي، وكان معه متعاونان، أحدهما يدعى عبدي ألمايّوه، وهما حاليا في قبضة الشرطة".
ولفتت المدعية العامة إلى أن "المشتبه به الثالث، ويدعى كبدي غمّتشو، لا يزال هاربا".
وأضافت أن القاتل وأحد معاونيه اعترفا أثناء التحقيق بأنهما تلقيا الأوامر بقتل المغني من قبل جماعة "جبهة تحرير الأورومو" المناهضة للحكومة.
وتابعت أببي قائلةً: "ألقينا القبض على من قتله (هونديسا) ومن تعاون في القتل، وسنواصل فرض سيادة القانون".
وكان مقتل هاشالو هونديسا، الشهير بغنائه السياسي، قد تسبب في مظاهرات حاشدة بمختلف أنحاء البلاد، الأسبوع الماضي، أدت إلى مقتل ما بين 166 و239 شخصا، بحسب التقديرات الأولية.
ويُعرف هونديسا- وهو سجين سابق- بأغانيه السياسية، وكان صوتًا بارزًا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي أدت إلى تغيير في القيادة وتولي رئيس الوزراء الحالي آبي أحمد منصبه، وذلك في 2018.
وأحدث مقتل هونديسا صدمة كبيرة وسط قومية الأورومو، أكبر قومية في البلاد، التي ينحدر منها أيضا رئيس الوزراء آبي أحمد. -

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