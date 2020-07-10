اتحاد جدة يحسم الجدل بشأن ضم حسام عاشور

10 يوليه 2020 - 11:20 م

قال أحمد صادق دياب، المتحدث الرسمي لنادي اتحاد جدة السعودي، إن النادي لن يدخل في أي مفاوضات رسمية للتعاقد مع حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.



وأكد أحمد صادق دياب في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: المدير الفني لم يناقش احتياجات الفريق نهائيا في الفترة المقبلة ونحسم الصفقات في الفترة المقبلة.

