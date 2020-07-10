متحدث "الري" يكشف تطورات مفاوضات سد النهضة

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المصريون ـ متابعات

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قال المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن الجانب الإثيوبي لا زال متمسك ومتشدد ولم يتحرك قيد أنملة بشأن مفاوضات سد النهضة، مشيرا إلى أنه تخطينا 45 ساعة تفاوض في 7 أيام ولا زال نفس الموقف.
وأضاف «السباعي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، يوم الجمعة أنه سيتم رفع تقرير نهائي يوم 13 عن كل ما تم في المفاوضات إلى جنوب إلى أفريقيا باعتبارها رئيسا للاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أن اللجنة الفنية التي تولت المفاوضات منذ 2011 عمل الدراسات وتقيم الوضع من 2011 إلى 2013 بأنه ما زال هناك العديد من الدراسات لم تستكمل منها بشأن الأمان الآثار المترتبة على بنائه، حيث أن أمان السد بالنسبة للسودان قضية وجودية.
وأشار متحدث وزارة الري إلى أن مصر والسودان لم تطلعا على الدراسات الخاصة بأمان السد ولم نستطع أن نحكم على أنها تمت بشكل جيد، حيث أمان السد بالنسبة للسودان قضية وجودية، وله تأثير كبير على الجانب المصري لو لقدر الله حدث شيء.

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