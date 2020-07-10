هذا هو موعد تسجيل صفر إصابات بـ"كورونا" في مصر

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قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة إنه حال استمرار معدل موجة معدل انخفاض الإصابة بفيروس كورونا فإنه من المتوقع أن تسجل مصر صفر وفيات وإصابات  خلال شهر سبتمبر.
وأوضح أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، خلال لقائه المذاع عبر "الفضائية الأولى المصرية "، أن فيروس كورونا  حتى الآن سجل شهره الخامس في مصر بمعدل إصابات بلغ معدلات ضخمة خلال الشهر الماضي أما الآن تراجعت نوعا ما، مشيرا أن الدول التي انتشر فيها فيروس كورونا قبل ظهوره في مصر انتهت فيها معدلات  ذروته خلال الشهر السابع من ظهور الفيروس.

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