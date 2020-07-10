مصر ترفض طلبًا إثيوبيًا بتأجيل نظر نقطة خلاف سد النهضة

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قالت وزارة الري، إنها رفضت طلبًا إثيوبيًا، بتأجيل البت في تأجيل البت في النقاط الخلافية في عملية التفاوض الحالية، على أن يتم إحالتها إلى اللجنة الفنية التي سيتم تشكيلها بموجب الاتفاقية لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق.

وأضاف بيان الوزارة، اليوم الجمعة، أن الطلب الإثيوبي، قوبل برفض مصري شكلًا وموضوعًا، حيث إنه لا يمكن إحالة النقاط الخلافية التي تمس الشواغل المصرية في قضايا فنية رئيسية تمثل العصب الفني للاتفاق إلى اللجنة الفنية لتقررها لاحقًا إلى ما بعد توقيع الاتفاق.

يأتي هذا في اليوم الثامن على التوالي من المفاوضات، حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، برعاية الاتحاد الأفريقي وممثلي الدول والمراقبين.

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