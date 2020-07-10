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?«جوني ديب» هدد بقطع عضو مليادير بسبب علاقة بزوجته

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?«جوني ديب» هدد بقطع عضو مليادير بسبب علاقة بزوجته
?«جوني ديب» هدد بقطع عضو مليادير بسبب علاقة بزوجته

فتحي مجدي

كشفت وثائق نظرتها المحكمة العليا في لندن عن أن الممثل الأمريكي جوني ديب وجه تهديدًا للملياردير إيلون ماسك بقطع "عضوه الذكري"، اعتقادًا منه أنه كان على علاقة بزوجته السابقة، آمبر هيرد، 
ووفق صحيفة "ذا صن" فقد قرأت نصوص الرسائل التي وجهها ديب إلى ماسك في المحكمة يوم الجمعة كجزء من قضية التشهير المرفووعة ضد الصحيفة.

إذ يُزعم أن ديب هدد بقطع قضيب ماسك، لأنه يعتقد أن زوجته في ذلك الوقت أمبر هيرد كانت على علاقة بالملياردير، الذي أطلق عليه اسم "مولوسك" في الرسائل النصية.

ونفى ماسك وجود علاقة مع هيرد، إلا أن الاثنين تواعدا لمدة عام تقريبًا بعد انفصالها عن ديب.

ويقاضي ديب صحيفة "ذا صن" البريطانية بسبب مقال نشرته في 2018؛ وصفه بأنه "ضارب زوجته". ودافعت الصحيفة عن دقة معلومات القصة التي نشرتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن ثمة "أدلة دامغة" على أن ديب اعتدى على هيرد (34 عامًا) خلال علاقتهما، وهو الأمر الذي ينفيه بشدة.

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