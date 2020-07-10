عداد كورونا.. مصر تسجل 80 ألف إصابة وثلاثة آلاف وفاة

قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 80235 حالة من ضمنهم 23274 حالة تم شفاؤها، و 3702 حالة وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، عن خروج 521 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 23274 حالة حتى اليوم.

وسجلت اليوم 981 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى وفاة 85 حالة جديدة.