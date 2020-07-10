فيديو.. أنواع جديدة من أسماك القرش «تمشي» في أستراليا

10 يوليه 2020 - 09:43 م

اكتشف باحثون أنواعًا من أسماك القرش خلال السنوات الأخيرة طورت قدرتها على المشي على ما يبدو.





وتوصل العلماء إلى أسماك من القرش لديها القدرة على "المشي" بزعانفها على الأرض الجافة لفترة من الوقت، لكن عند البحث عن الأنواع المعروفة، اكتشفوا أربعة أنواع طورت على ما يبدو القدرة في الآونة الأخيرة.





البحث الذي نُشر في مجلة (Marine & Freshwater Research) يشير إلى أن أسماك القرش قد تكتسب بعض المزايا الكبيرة من خلال القدرة على المشي في قاع البحر بدلاً من السباحة.





تميل أسماك القرش إلى الظهور في نفس المنطقة تقريبًا، والتي تصادف وجودها في المياه قبالة شمال أستراليا. عادة ما تكون أصغر حجمًا - لن تلاحظ وجود قرش أبيض كبير يمشي في قاع المحيط في أي وقت قريب - ويبدو أنه يساعد أسماك القرش على البحث عن فريسة مسكونة.





قال مارك إردمان، أحد مؤلفي الدراسة: "بدلاً من السباحة حولها، فإن هذه القروش الصغيرة التي تعيش في القاع" تمشي "في الواقع باستخدام زعانفها الصدرية والحوضية، مما يجعل من الأسهل عليها أن تضرب رؤوسها تحت الشعاب المرجانية والصخور أثناء بحثها عن الأسماك الصغيرة والقواقع والقشريات للأكل".





وأضاف: "لقد وجدنا أن معظم أسماك القرش التي تمشي تقضي حياتها كلها على نفس الشعاب المرجانية التي تفقسها - لا تتحرك أبدًا أكثر من ميل خارج هذا النطاق. الطريقة الوحيدة التي يمكنها من خلالها عبور المياه العميقة أو التحرك لمسافة كبيرة إذا كانت في منطقة شعاب مرجانية تتحرك بسبب تحول الصفائح التكتونية".





ويشرح الباحثون أن أسماك القرش التي لوحظت تمشي تميل إلى أن تكون في مناطق منعزلة ولا تسافر بعيدًا. ويعزون التطور السريع لتقنيات المشي إلى الأفراد أو مجموعات صغيرة من أسماك القرش التي تنتقل إلى منطقة جديدة، وبمجرد اعتماد تقنية المشي، تتعلمها الأجيال القادمة منذ الولادة.



