  • الجمعة 10 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر09:45 م
Advertisements
بحث متقدم
وزيرة الصحة

"الصحة"تسجل 981 إصابة جديدة بكورونا.. و85 وفاة

غرق

نزلوا فجرًا.. مفاجأة في غرق 11 شابًا بشاطئ النخيل

السعودية

إعفاء الوافدين من مبالغ مالية ضخمة بالسعودية

الدكتورة لي مينج يان

عالمة صينية تختبئ بعد اتهام بكين بالتستر على فيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تصدم العالم بشأن القضاء على "كورونا"

دار الإفتاء المصرية

"الإفتاء": لا جهاد في الإسلام إلا بإذن الحاكم

الحوثي

سيارات المنظمات الدولية تخدم الحوثي.. تعرف على التفاصيل

أرشيفية

صادم.. مقتل والدة العريس في زفاف ابنها

كيم جونج أون، زعيم كوريا الشمالية

شائعات جديدة حول وفاة زعيم كوريا الشمالية

آبي أحمد

هدم سد النهضة.. آبي أحمد يثير ضجة

«الصحة»: خروج 521 من العزل بعد تعافيهم من كورونا

الحياة السياسية

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

الصحة تعلن شفاء 403 من مصابي كورونا وخروجهم من العزل

#

«الصحة» تسجل 1569 إصابة بكورونا.. و83 حالة وفاة

#

صحة الشرقية تزف بشرى بشأن أرقام التعافي

#

"الصحة": خروج عدد كبير من مصابي كورونا بعد تمام شفائهم

وزارة الصحة والسكان

بيان الصحة

بيان كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، عن خروج 521 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 23274 حالة حتى اليوم.

وسجلت الوزارة اليوم 981 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى وفاة 85 حالة جديدة.

وأشار الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 80235 حالة من ضمنهم 23274 حالة تم شفاؤها، و 3702 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» أسعار الذهب تتراجع في ختام تعاملات الأسبوع
» ارتفاع قياسي في إصابات كورونا حول العالم
» فيديو.. عامل السوبر ماركت ينهار أمام الأمير تشارلز
» «ريميسيفير» يقلل خطر الوفاة بين مرضى كورونا بـ 62 في المائة
» جنرال أمريكي يعترف بالاعتداء الجنسي على ابنته (القصة الكاملة)
» محمد رمضان يعلن عن موعد أغنيته الجديدة
» تسجيل 71 إصابة بفيروس كورونا في لبنان
» صادم.. مقتل والدة العريس في زفاف ابنها
» أسطورة ليفربول يكشف تفاصيل إصابته في مكان حساس
» عمرو دياب ينعى وفاة محمود رضا بكلمات مؤثرة
» بعد الحمض النوي.. "تايسون" غاضب عقب معرفة أصوله

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:24 ص

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية