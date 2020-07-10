ننشر أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه في ختام الأسبوع

أحمد سالم
ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال ختام تعاملات اليوم الجمعة 10 يوليو 2020 ، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي.
وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 15.96 جنيه للشراء و16.06 جنيه للبيع.
وسجل سعر اليورو 17.96 جنيه للشراء و18.14 جنيه للبيع.
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.05 جنيه للشراء و 20.27 جنيه للبيع.
وسجل الفرنك السويسرى 16.92 جنيه للشراء، و 17.08 جنيه للبيع.
وسجلت كورنا سويدية عند 1.71 جنيه للشراء و1.74 جنيه للبيع.
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