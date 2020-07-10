إعفاء الوافدين من مبالغ مالية ضخمة بالسعودية

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أعلن مدير عام الجوازات في السعودية، اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، اليوم الجمعة، أن حكومة المملكة أصدرت عدة توجيهات، تنص على إعفاء بعض فئات الوافدين من الرسوم والغرامات.

وقال اليحيى: "الفئات المعفاة من الرسوم والغرامات تشمل الوافدين الذين لديهم إقامة سارية المفعول، وغادروا المملكة بتأشيرة خروج وعودة، ولم يتمكنوا من العودة، وانتهت إقامتهم أو انتهت صلاحية تأشيراتهم".

وأضاف: "تشمل الفئات المعفاة كذلك، المقيمين داخل المملكة الذين أصدروا تأشيرة خروج وعودة أو تأشيرة خروج نهائي، ولم يستفيدوا منها، إضافة إلى الوافدين الذين قدموا للمملكة بتأشيرة زيارة، سواء لأقاربهم، أو مهمة عمل، أو أداء أمر معين، ويرغبون في المغادرة ولم يتمكنوا من ذلك، فهذه من الأمور التي أجبرتهم على البقاء".

من جهتها، دعت المديرية العامة للجوازات، الجميع لاستقاء الأخبار المتعلقة بالجوازات من قنواتها الرسمية، لتجنب نقل معلومات غير دقيقة.
وقالت في تغريدة على "تويتر": "تجنبا للشائعات أو نقل معلومات غير دقيقة، نرجو من الجميع الحرص على متابعة الأخبار الخاصة بـالجوازات من مصادرها الرسمية، وذلك عبر قنواتنا الرسمية".

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