فيديو.. اشتعال النار في شجرة ضخمة بسبب البرق

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اشتعال النار في شجرة ضخمة بسبب البرق
اشتعال النار في شجرة ضخمة بسبب البرق

فتحي مجدي

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صدم رجال الإطفاء في ولاية "مين" الأمريكية عندما تلقوا بلاغًا عن اندلاع حريق في شجرة ضخمة ناجم عن تعرضها لصاعقة برق.
وشوهدت الشجرة ينبعث اللهب من جذعها. وقال مسؤولون إن مقطعًا مدهشًا مدته 15 ثانية نشرته إدارة إطفاء ويلز يظهر تجويف الشجرة بالكامل مشتعلًا، فيما يعتقد أنه ناجم عن تعرضها لصاعقة برق. 

وأثار الفيديو ردود فعل واسعة، وعلق أحدهم قائلاً: "الشجرة النارية تبدو من "أسطورة سليبي هولو"، بينما ادعى آخر أنها دليل على أن "نهاية العالم" قادمة بالفعل.

وبحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فإن الحريق الذي بدأ بعد عدة عواصف دمرت المنطقة، قد توقف عن الانتشار بسبب الأمطار يوم الأربعاء.

وكتبت المحطة الإذاعية (WHCF)، ومقرها بانجور على موقع "فيس بوك": "هذا هو الأمر الأكثر جنونًا. يقولون أنها أصيبت بالبرق، وأضرمت النيران داخل هذه الشجرة. يجب أن تعترف بأن عام 2020 لن يخيب ظنك".

https://nypost.com/2020/07/10/fire-spews-from-tree-in-maine-after-being-hit-by-lightning/

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