غرق 11 فردًا بالإسكندرية وجاري البحث عن الجثث

لا يزال شاطئ النخيل غرب الإسكندرية، يحصد أرواح المصطافين، على الرغم من قرار مجلس الوزراء بإغلاق الشواطئ العامة، حيث شهد الشاطئ اليوم غرق 11 فردًا خلال رحلة من رحلات اليوم الواحد.

حيث تلقى قسم العامرية أول بلاغ يفيد بغرق 11 فردًا خلال سباحتهم في شاطئ النخيل غرب الإسكندرية وتم إنقاذ اثنين آخرين.

حيث تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثث 6 أشخاص وإنقاذ سيدة وشخص آخر.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الجمعة، مصرع 11 شخصًا غرقًا بشاطئ النخيل، والذي يعرف بـ "شاطئ الموت"، بحي العجمي غربي الإسكندرية.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة، أنه جرى انتشال 6 جثامين من مياه البحر، فيما لا تزال قوات الإنقاذ النهري، التابعة لإدارة الحماية المدنية، تكثف جهودها لانتشال جثث 5 آخرين.

وتجدر الإشارة إلى، أن جميع شواطئ الإسكندرية، البالغ عددها 61 شاطئًا، مغلقة أمام الجمهور إلى أجل غير مسمى، منذ مارس الماضي، وذلك تنفيذًا لقرار المحافظ في إطار منع التجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.