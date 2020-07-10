  • الجمعة 10 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر08:46 م
Advertisements
بحث متقدم
الدكتورة لي مينج يان

عالمة صينية تختبئ بعد اتهام بكين بالتستر على فيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تصدم العالم بشأن القضاء على "كورونا"

دار الإفتاء المصرية

"الإفتاء": لا جهاد في الإسلام إلا بإذن الحاكم

الحوثي

سيارات المنظمات الدولية تخدم الحوثي.. تعرف على التفاصيل

أرشيفية

صادم.. مقتل والدة العريس في زفاف ابنها

كيم جونج أون، زعيم كوريا الشمالية

شائعات جديدة حول وفاة زعيم كوريا الشمالية

آبي أحمد

هدم سد النهضة.. آبي أحمد يثير ضجة

آيا صوفيا

تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد في تركيا

أول إصابة بكورونا بين مراسلي البيت الأبيض

ظهور أول إصابة بكورونا بين مراسلي البيت الأبيض

الدولار

أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة

«جلعاد ساينسز»:

«ريميسيفير» يقلل خطر الوفاة بين مرضى كورونا بـ 62 في المائة

آخر الأخبار

«ريميسيفير» يقلل خطر الوفاة بين مرضى كورونا بـ 62 في المائة
«ريميسيفير» يقلل خطر الوفاة بين مرضى كورونا بـ 62 في المائة

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

إصابة وحدة كاملة في جيش الاحتلال بـ"كورونا"

#

الهند تسجل رقما قياسيا في عدد المصابين بـ" كورونا"

#

اكتشاف أول إصابات بـ"كورونا" بين لاعبين في هذه الأندية

#

بريطانيا تمنح الضوء الأخضر لأول عقار يقضي على كورونا

قالت شركة "جلعاد ساينسز"، المصنعة للأدوية المضادة للفيروسات، إن عقار "ريديسيفير" يقلل من خطر الوفاة بين مرضى فيروس كورونا بنسبة 62 في المائة.
وقالت الشركة إن استخدام الدواء مرتبط بـ "التعافي السريري بشكل كبير"، كما بينت دراسة أجريت على مئات المرضى، والتي سيتم تقديمها للعلماء في مؤتمر (كوفيد – 19) الافتراضي القادم، وفقًا لشبكة (CNBC) الأمريكية.

وقالت شركة صناعة الأدوية إنها نظرت في بيانات 312 مريضًا مسجلين في تجربتها في المرحلة الثالثة، مقارنة بـ 818 مريضًا يعانون من مرض شديد في جميع أنحاء العالم تلقوا رعاية قياسية خلال نفس الفترة الزمنية.

وبحسب شركة "جلعاد"، أظهر التحليل أن 7.6 في المائة من المرضى الذين عولجوا بعلاج "ريميسيفير" ماتوا مقابل 12.5 في المائة من المرضى الذين يخضعوا للعلاج به.

وقالت الشركة إن ذلك يظهر أيضًا أن 74.4 في المائة من المرضى الذين تلقوا ريميسيفير تعافوا في اليوم الـ 14 من خضوعهم للعلاج مقارنة بـ 59 في المائة من المرضى الذين تلقوا رعاية عادية.

واتفق الخبراء على أن النتائج كانت مقنعة، ولكنهم لاحظوا أيضًا أن عوامل أخرى قد تعقد النتائج.

وقالت الدكتورة سوزان أوليندر، من المركز الطبي بجامعة كولومبيا: "على الرغم من أن هذا التحليل ليس قويًا مثل تجربة عشوائية محكومة، إلا أن هذا التحليل يعتمد بشكل كبير على بيئة واقعية ويعمل كمساعد مهم لبيانات التجارب السريرية، مما يزيد من فهمنا الجماعي لهذا الفيروس ويعكس السرعة غير العادية للوباء المستمر".

ووافق ممثلو "جلعاد" على أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات حول الدواء.

وقال كبير الأطباء في الشركة، الدكتورة ميرداد بارسي، في بيان: "نعمل على توسيع فهمنا للفائدة الكاملة من ريميسيفير".

وأضاف: "لمواجهة إلحاح الوباء المستمر، نحن نشارك البيانات مع مجتمع البحث في أسرع وقت ممكن بهدف توفير تحديثات شفافة، وفي الوقت المناسب حول التطورات الجديدة باستخدام برنامج إعادة التصميم".

وارتفعت أسهم "جلعاد" أكثر من 2 بالمائة يوم الجمعة بعد أن أعلنت الشركة نتائج الدراسة.

وفي الشهر الماضي، أعلنت الشركة عن سعر الدواء. وقالت إنها ستبيع العقار ريميسيفير، مقابل 390 دولارًا لكل جرعة إلى حكومات الدول المتقدمة حول العالم، وسيبلغ سعر شركات التأمين الخاصة الأمريكية نحو 520 دولارًا لكل جرعة في الولايات المتحدة.

وأضافت أنها أبرمت اتفاقيات مع مصنعي الأدوية الجنيسة لتوفير الدواء "بتكلفة أقل بكثير" في الدول النامية. 

وقالت الشركة إن غالبية المرضى الذين سيعالجون بـ ريميسيفير سيحصلون على دورة علاجية لمدة 5 أيام باستخدام 6 جرعات من الدواء. وبذلك ترتفع تكلفة الحكومة إلى 2340 دولارًا للمرضى الذين يتلقون العلاج لمدة 5 أيام وبنحو 3120 دولارًا للمرضى من خلال التأمين التجاري.

وتكلف دورة العلاج الأطول التي تستغرق 10 أيام، والتي تستخدم في المتوسط نحو 11 جرعة من الداوء، الحكومات بنحو 4.290 دولارًا لكل مريض وبنحو 5720 دولاراً للمريض الأمريكي الذي لديه تأمين خاص.

وقالت الشركة إن استخدام الدواء سيساعد المستشفيات على توفير نحو 12000 دولار لكل مريض بسبب الخروج المبكر من المستشفى. 

ففي أبريل، أصدر المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية نتائج دراسته التي أظهرت أن مرضى (كوفيد-19) الذين تناولوا ريميسيفير عادة ما يتعافون بشكل أسرع بنحو 4 أيام من أولئك الذين لم يتناولوا الدواء.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» فيديو.. عامل السوبر ماركت ينهار أمام الأمير تشارلز
» «ريميسيفير» يقلل خطر الوفاة بين مرضى كورونا بـ 62 في المائة
» جنرال أمريكي يعترف بالاعتداء الجنسي على ابنته (القصة الكاملة)
» محمد رمضان يعلن عن موعد أغنيته الجديدة
» تسجيل 71 إصابة بفيروس كورونا في لبنان
» صادم.. مقتل والدة العريس في زفاف ابنها
» أسطورة ليفربول يكشف تفاصيل إصابته في مكان حساس
» عمرو دياب ينعى وفاة محمود رضا بكلمات مؤثرة
» بعد الحمض النوي.. "تايسون" غاضب عقب معرفة أصوله
» كورونا.. تسجيل 48 وفاة جديدة في بريطانيا
» شائعات جديدة حول وفاة زعيم كوريا الشمالية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:24 ص

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية