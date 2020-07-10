صور.. قرد يتحرش بفتاة ويمسكها من منطقة حساسة

10 يوليه 2020 - 07:56 م

قبل أيام ظهر قرد في الهند وهو يضع كمامة على وجهه، بعدما لاحظ أن البشر يضعون أقنعة الوجه في ظل التخوف من انتشار فيروس كورونا المستجد، لكن الأغرب حقًا هو ما فعله قرد صغير في حديقة حيون بإندونيسيا مع سائحة من إيرلندا الشمالية، إذ أخذ يتصفح مفاتنها بطريقة مثيرة أمام الناس.





وأصيبت جيل بورتر (38 عامًا) بالصدمة، عندما تفاجأت بقرد صغير يقترب منها أثناء جلوسها في محمية غابة القرود المقدسة في بالي، حيث ارتمى في أحضانها وأخذ ينظر إلى ثديها بطريقة أثارت ضحكات الحاضرين.





ولم يتوقف عند هذا الحد، بل أخذ القرد الصغير في جذب شعرها، وأمسك بها من "الشورت" التي ترتديها، بينما حافظت بورتر على الهدوء، قبل أن ينصرف عنها في هدوء.







واعترفت بورتر بأنها شعرت "بالخوف الشديد"، وقالت إنها تعتقد أن القرد كان جائعًا للغاية، وكان يبحث في أي مكان عن بعض الطعام.





وأضافت: "يتم تحذيرك بالتزام الهدوء إذا اقتربوا منك، لكنني صدمت تمامًا. أعتقد أن القرود ربما كانت جائعة وتبحث فقط عن الطعام"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ستار".





وتسببت القرود في إحداث دمار في أجزاء كبيرة من آسيا مؤخرًا، حيث سيطرت على مدينة في تايلاند، بسبب نقص السياح في المنطقة نتيجة جائحة كورونا.





ومع قلة عدد الأشخاص الذين يطعمونها الفاكهة، يقال إن القرود أصبحت غاضبة ومضطربة بسبب نقص الغذاء، مما أدى إلى زيادة الهجمات على البشر.



