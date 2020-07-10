أمن القاهرة يشن حملات في الشوارع لمحاربة حائزي الطائرات

قامت الأجهزة الأمنية المعنية بالقاهرة بتوجيه حملات لضبط مُصنعي ومتاجري وحائزي الطائرات الورقية لما تمثله من خطورة على حياة الأطفال والشباب أثناء اللهو بها.

وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط (369) طائرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت قد انتشرت ظاهرة لعب الأطفال بالطائرات الورقية بشكل ملحوظ ، وتحولت هذه اللعبة من وقت للمرح والتسلية الى حصاد للارواح حيث شهدت حوادث مأساوية راح ضحيتها عدد من اطفال جراء اللعب بالطائرات الورقية.