» محمد رمضان يعلن عن موعد أغنيته الجديدة

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نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام برومو أغنيته الجديدة تيك توك والذي يغني فيها مع سوبر ساكو.

 وكتب الأسطورة تغريدة على البرومو يعلن موعد طرحها في 15 يوليو الجاري، في إشارة منه إلى أنها سوف تنال إعجاب متابعة وجمهوره.

 وظهر رمضان فى صورة جديدة نشرها عبر حسابه على إنستجرام، مرتديا "تيشيرت" مزينة برسومات تحمل ورقة الدولار والنار تشتعل بها، صحبها بتعليق: "soon my new – ثقة فى الله نجاح".

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