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بعد الحمض النوي.. "تايسون" غاضب عقب معرفة أصوله

الرياضة

تايسون
تايسون

الطيب حسين

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أعرب الملاكم الأمريكي المخضرم مايك تايسون، عن صدمته بعد معرفة أصوله، حيث إنه أجرى اختبار الحمض النووي للكشف عن الانتماء الجيني له.


وظهر تايسون بمقطع فيديو نشره على حسابه في "إنستغرام" وبدا فيه غاضباً من نتيجة الفحص، وتفوّه بألفاظ خارجة عن النص خلال تصريحه: "أجريت اختبار الحمض النووي لعلم الأنساب وتبين أن أصولي تعود إلى الكونغو. نعم، لدي جذور كونغولية حقا. بالنسبة لي، يبدو الأمر غريبا".

ويمتلك مايك تايسون (54 عاماً) أرقاماً قياسية قبل اعتزاله، إذ يعتبر أصغر بطل لملاكمة الوزن الثقيل على مر العصور بتغلبه على تريفور بربيك في عام 1986 ولم يتجاوز وقتها الـ 20 ربيعاً، كما يعد أول ملاكم للوزن الثقيل يحمل ألقاب رابطة الملاكمة العالمية، ومجلس الملاكمة العالمي، والاتحاد الدولي للملاكمة.

ويدرس تايسون حالياً العودة إلى حلبات الملاكمة من جديد على الرغم من تقدمه في السن، إذ يرغب في جمع الأموال للجمعيات الخيرية على حد قوله في كثير من المناسبات الأخيرة.

ويحظى تايسون بمتابعة أكثر من 12 مليوناً على "إنستغرام"، وتهتم وسائل الإعلام البريطانية بكل تحركاته ومنشوراته في مواقع التواصل للجاذبية الجماهيرية التي لايزال يمتلكها رغم اعتزاله رياضة "الفن النبيل".


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