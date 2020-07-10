مقربون: «كاني ويست» يعاني من اضطراب ثنائي القطب

10 يوليه 2020 - 06:11 م

بعد أيام من إعلان مغني الراب كاني ويست مؤخرًا، ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية، قال مقربون منه إنهم يعتقدون أن ترشحه جاء نتيجة معاناته من الاضطراب ثنائي القطب، الذي يسبب نوبات اكتئاب وأخرى من الابتهاج غير الطبيعي.





وسارع المتشائمون إلى مشاركة وجهات نظرهم حول الإعلان ويست اعتزامه المنافسى في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر، ووصفوا ذلك بأنه "حيلة دعائية".

وذكرت المجلة الأمريكية، نقلاً عن مصدر مقرب من مغني الراب قالت إنه رفض كشف هويته، أن "كاني كان على ما يرام على مدار فترة طويلة. في الماضي عانى من الهوس والاكتئاب، بسبب إصابته بالاضطراب ثنائي القطب. الآن تحديداً يمر بفترة سيئة من جديد".

وأشار المصدر إلى أن زوجة ويست، نجمة تلفزيون الواقع الشهيرة كيم كارداشيان، قلقة عليه، قائلاً: "كيم تشعر بالجزع، على غرار كل الأسرة. إنه أمر موتر جداً لها، لأن سلوك كاني لا يمكن التنبؤ به".





وأضاف المصدر أن فترات اضطراب ويست عادة ما تستمر أسابيع، ثم يعود بعدها إلى "الوضع الطبيعي".





إلا أن مصدرًا آخر قال، إن الأمر ليس كذلك. وبحسب المصدر، فإن مغني الراب "يعتقد بصدق أنه يستطيع جعل البلاد أفضل. هذا الشعور ليس حيلة دعائية. إنه يعتقد ذلك حقًا".





وويزعم أن تصريحاته تسبب مشاكل داخل أسرته. وسبق أن تحدث مغني الراب بصراحة عن الاضطراب ثنائي القطب، بما في ذلك "فرط جنون العظمة"، وأشار إلى أنه تم نقله إلى المستشفى حيث قال تم تقييد يديه وفصله عن أحبائه.





واعترف أيضًا بأن هناك أشخاصًا "لا يمكنهم العمل بدون دواء"، وقال "أنا لا أدافع. أنا أخبرك قصتي الخاصة."





وأثارت مقابلة ويست الأخيرة مع مجلة "فوربس" القلق بين الكثير عندما شجب الإجهاض، وقارن رؤيته لأمريكا مع واكاندا الخيالية، وأدلى برأي مثير حول التطعيمات، معربًا عن التردد في تلقيها.





يأتي ذلك بعد أن أعلن ويست عن ترشحه للرئاسة في الرابع من يوليو، حيث غرد: "علينا الآن أن نحقق وعد أمريكا من خلال الثقة بالله ، وتوحيد رؤيتنا وبناء مستقبلنا. إنني أرتشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية".





وحصل مغني الراب، الذي قال علانية أنه كان من أنصار ترامب، على دعم عدد من المشاهير، من بينهم عملاق الصناعات التكنولوجية، إيلون موسك. الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، الذي توجه إليه قائلاً: "تحظى بدعمي الكامل!".





بينما قامت كيم كارداشيان بإعادة تغريد بيان زوجها، وأضافت علمًا أمريكيًا.



