  • الجمعة 10 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر07:12 م
Advertisements
بحث متقدم
دار الإفتاء المصرية

"الإفتاء": لا جهاد في الإسلام إلا بإذن الحاكم

الحوثي

سيارات المنظمات الدولية تخدم الحوثي.. تعرف على التفاصيل

أرشيفية

صادم.. مقتل والدة العريس في زفاف ابنها

كيم جونج أون، زعيم كوريا الشمالية

شائعات جديدة حول وفاة زعيم كوريا الشمالية

آبي أحمد

هدم سد النهضة.. آبي أحمد يثير ضجة

آيا صوفيا

تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد في تركيا

أول إصابة بكورونا بين مراسلي البيت الأبيض

ظهور أول إصابة بكورونا بين مراسلي البيت الأبيض

الدولار

أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة

محمود الخطيب

الأهلي يطعن على طلب الزمالك بتسجيل علامة نادي القرن

اللواء ناجي شهود

مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية :جاهزون لأي مهمة

الإسكندرية تبدأ تطبيق عقوبات على حيازة الكلاب في الشوارع

آخر الأخبار

كلب
كلب

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

غضب بكندا.. العثور على عشرات الكلاب ميتة داخل طائرة أوكرانية

#

ارتفاع الطلب عليها 4مرات.. أزمة كلاب في بريطانيا

#

ألمانيا تبدأ تخفيف القيود المفروضة على الحدود في 16 مايو

شنت أحياء الإسكندرية حملة مكبرة بطريق الكورنيش لتطبيق الضوابط الجديدة لحائزي الكلاب في الطرق والأماكن العامة بمختلف أحياء المحافظة.

واستهدفت الحملة 5 أحياء، هي: «المنتزه أول، المنتزه ثان، شرق، وسط، العجمي، الجمرك»، بالإضافة لحملة عامة شنتها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على بطاقة خاصة بمالك أحد الكلاب بنطاق حي وسط، لحين دفع الغرامة المقررة، وذلك في أول تطبيق لقرار المحافظ الذي حمل رقم 498 لسنة 2020.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أصدر قرارا، أمس، يحدد 3 ضوابط جديدة لسير الكلاب في الطرق والأماكن العامة، حرصا على سلامة المواطنين.

ويشمل القرار ضرورة تثبيت كمامات الفك الخاصة بالكلاب، ومقودة بزمام بيد حائزها، فضلا عن أن يكون معلقًا برقبة الكلب الرقم المسلسل الدال على الترخيص والتحصين البيطري.

وكلف المحافظ الجهات المختصة باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتحصيل غرامة فورية تقدر بمبلغ 1000 جنيه في حال المخالفة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» صادم.. مقتل والدة العريس في زفاف ابنها
» أسطورة ليفربول يكشف تفاصيل إصابته في مكان حساس
» عمرو دياب ينعى وفاة محمود رضا بكلمات مؤثرة
» بعد الحمض النوي.. "تايسون" غاضب عقب معرفة أصوله
» كورونا.. تسجيل 48 وفاة جديدة في بريطانيا
» شائعات جديدة حول وفاة زعيم كوريا الشمالية
» الإسكندرية تبدأ تطبيق عقوبات على حيازة الكلاب في الشوارع
» وفاة صيدلي بالإسماعيلية متأثرًا بفيروس كورونا
» تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد في تركيا
» ظهور أول إصابة بكورونا بين مراسلي البيت الأبيض
» ماذا وجد بهاتف مذيعة الجزيرة.. وإعلامية لبنانية تصفها بوصف قبيح

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:37 م

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية