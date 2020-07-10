» الإسكندرية تبدأ تطبيق عقوبات على حيازة الكلاب في الشوارع

شنت أحياء الإسكندرية حملة مكبرة بطريق الكورنيش لتطبيق الضوابط الجديدة لحائزي الكلاب في الطرق والأماكن العامة بمختلف أحياء المحافظة.

واستهدفت الحملة 5 أحياء، هي: «المنتزه أول، المنتزه ثان، شرق، وسط، العجمي، الجمرك»، بالإضافة لحملة عامة شنتها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على بطاقة خاصة بمالك أحد الكلاب بنطاق حي وسط، لحين دفع الغرامة المقررة، وذلك في أول تطبيق لقرار المحافظ الذي حمل رقم 498 لسنة 2020.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أصدر قرارا، أمس، يحدد 3 ضوابط جديدة لسير الكلاب في الطرق والأماكن العامة، حرصا على سلامة المواطنين.

ويشمل القرار ضرورة تثبيت كمامات الفك الخاصة بالكلاب، ومقودة بزمام بيد حائزها، فضلا عن أن يكون معلقًا برقبة الكلب الرقم المسلسل الدال على الترخيص والتحصين البيطري.

وكلف المحافظ الجهات المختصة باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتحصيل غرامة فورية تقدر بمبلغ 1000 جنيه في حال المخالفة.