الأهلي يطعن على طلب الزمالك بتسجيل علامة نادي القرن

قرر النادى الأهلى تقديم طعن رسمى خلال الـ72 ساعة المقبلة على الطلب الذى تقدم به نادى الزمالك لوزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الساعات الماضية، لتسجيل العلامة التجارية بلقب نادى القرن الأفريقى باسم القلعة البيضاء، وقال مصدر إن الأهلى سيتقدم بطعن على طلب الزمالك الذى تقدم به الأخير يوم 5 يوليو الجارى لوزارة التموين لأن هذا اللقب من حق الأهلى، وفقاً للمستندات والأوراق الرسمية من الجهات المحلية والعالمية.

وكان مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، قد أعلن مساء أمس إنه قام بتسجيل علامة تجارية تحمل اسم "الزمالك نادى القرن الحقيقى" وذلك فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، وهى المفاجأة التى كان وعد بها رئيس النادى جماهيره منذ أيام قليلة، وطالب مرتضى منصور النادى الأهلى بإزالة أى لافتات تحمل اسم "نادى القرن" بعدما أصبح اللقب علامة تجارية مسجلة باسم الزمالك.