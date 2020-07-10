أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة

10 يوليه 2020 - 04:20 م

شهد سعر الدولار أمام الجنيه، استقرارًا ملحوظًا اليوم الجمعة، وفق آخر تحديثات البنوك العاملة بمصر.



ونستعرض في السطور التالية أسعار الدورلا في عدد من البنوك..



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.96 جنيه للشراء و16.06 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.96 جنيه للشراء و16.06 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك المركزى المصري 15.92 جنيه للشراء، و16.05 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 16.03 جنيه للشراء و16.13 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر 15.96 جنيه للشراء و16.06 جنيه للبيع.

