احذر.. هذه الأعراض تعني بداية الإصابة بالفشل الكلوي

متابعات- أمينة عبد العال
أصبح مرض الفشل الكلوي من أمراض العصر والتي يفاجئ بها الشخص المصاب وأحيانا كثيرة لا يتنبه إلي مقدماته ليأخذ حذره .
ومن أهم الأعراض التي تعني بداية الإصابة بالفشل الكلوي هي انتفاخ البطن و إن كانت أحيانا تكون طبيعية بعد تناول وجبة دسمة أو تجمع بعض الغازات أو تكون بسبب مشكلة في الكلي .
ويرجع سبب انتفاخ البطن بسبب الكلي حيث تعيد الفضلات التي تجمعها الكلي إلي الدم وذلك عندما لا تعمل بشكل جيد وقد تحدث بسبب مشاكل صحية أخري كالسكر وارتفاع الكولسترول و يكون أعراضها انتفاخ البطن .
وقد تحدث أعراض أخري منها آلام في البطن وتشنجات في العضلات بالإضافة إلي الحمى والضعف والتعب ، والتهاب العين وشحوب البشرة وضعف الشهية .
وعند الاستمرار في الانتفاخ لوقت طويل يجب مراجعة الطبيب ومن المهم تناول غذاء صحي فهو له قدرة علي تقليل أمراض الكلي و كذلك الابتعاد عن الكحوليات ومسكنات الألم .
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