الاتحاد الأوربي : لا قيود علي رحلات الطيران والسفر إلى مصر

10 يوليه 2020 - 02:17 م

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماعا، عبر تطبيق ويبينار، برؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القاهرة، وشارك فيه رؤساء بعثات 24 دولة من الاتحاد الأوروبي من إجمالي 27 دولة ممثلة بالقاهرة.

و أشار الجانب الأوروبي إلي المعايير الخاصة بالسماح لمواطني الدول من خارج الاتحاد الأوروبي بدخول أراضيها وهي القائمة التي أصدرها الاتحاد للمرة الأولي في الأول من شهر يوليو الجاري والتي يتم مراجعتها دوريا مرتين شهريا، حسبما نشرت الوزارة علي صفحتها الرسمية .

وأوضح أن هذه القائمة معنية فقط بدخول المواطنين من الدول من خارج الاتحاد الأوروبي إلي أراضي دول الاتحاد وليس بسفر المواطنين الأوروبيين إلى الخارج، مؤكدين علي أنه لا يوجد أية عوائق تحول دون سفر مواطني الاتحاد الأوروبي إلى مصر.

وقال السفير السويدي أنه حرص علي تفقد هذه الضوابط بنفسه علي أرض الواقع بالبحر الأحمر والساحل الشمالي.

كما وعد السفير الفرنسي بتوجيه رسالة للشعب الفرنسي بالسفر الي مصر، كما استأنفت البعثات الأثرية الفرنسية عملها بالقاهرة منذ أوائل شهر يوليو الجاري.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني أكد أن نسب الإصابة في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح والتي تم استقبال السياحة الخارجية بها كمرحلة أولى أقل من نسب الإصابة ببعض الدول بالإتحاد الأوروبي حيث أن نسب الإصابة بها أقل من أن تعد علي الأصابع.