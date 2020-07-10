مسحة ثالثة للاعبي الزمالك بعد إصابة 3 لاعبين بكورونا

10 يوليه 2020 - 02:06 م

يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لإجراءات مسحة طبية ثالثة الخاصة بالكشف عن الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، خلال الأيام القليلة المقبلة.





وقال الدكتور محمد أسامة، طبيب نادي الزمالك، إن المسحة الثالثة تأتي كنوع من أنواع زيادة الاطمئنان على كافة أعضاء الفريق الأبيض.







