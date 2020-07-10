أسطورة ليفربول يهاجم صلاح: أناني وزملاؤه ينزعجون منه

10 يوليه 2020 - 01:12 م

شن أسطورة ليفربول السابق جرايم سونيس ، هجوماً حاداً على محمد صلاح لاعب الريدز، موجهاً اتهاماً له بـ"الأنانية" بعد مباراته الأخيرة أمام برايتون والتي فاز بها ليفربول بنتيجة 3-1 وأحرز فيها صلاح هدفين وصنع الثالث.





وفي تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور"، أكد سونيس أن أنانية صلاح ظهرت بقوة خلال مواجهة برايتون الأخيرة، وهو ما أزعج زملاءه في الفريق.





وأضاف: "أنانية صلاح جعلته يهدر العديد من الفرص، بينما كان هناك لاعبين آخرين في وضعية أفضل للتسجيل، لقد رأيت رد فعلهم في الجزء الأخير من المباراة، ولكني أعتقد أن الحذاء الذهبي مهم جداً له".





وأكمل سونيس هجومه اللاذع: "صلاح دائماً أنانيا، ولكن في تلك المباراة كان أنانياً للغاية، لقد فاز مع الفريق بالدوري ولعب دوره كاملاً وسجل أهدافاً، والآن يريد الحذاء الذهبي، خاصةً أنه يعلم أنه في فريق يستطيع خلق الفرص".





ورداً على سؤاله ما إذا كان جميع الهدافين يكونوا بهذه الأنانية قال: "أعتقد أن جميع الهدافين يكونوا جشعين في بعض الأحيان، ولكن صلاح في مستوى آخر من الجشع".



