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مدير أعمال شيرين يتمسك بحبس حسام حبيب بعد محاولة قتله

قضايا وحوادث

شيرين
شيرين

متابعات- أمينة عبد العال

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شيرين

حسام حبيب

محكمة القاهرة

أكد مدير أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب السابق في تصريحات صحفية ، أنه متمسك بدعوي الشروع في القتل التي أقامها ضد زوجها الفنان حسام حبيب و اتهمه فيها بمحاولة قتله .

و قررت المحكمة في نهاية جلستها إغلاق باب المرافعة وحجز القضية للحكم في جلسة 3 سبتمبر المقبل .

وحاول حبيب تخفيف الحكم بالعقوبة التي أصدرتها المحكمة بالحبس لمدة عام وغرامة 10 آلاف جنيه ، كحكم أول من خلال استئناف الحكم ، بعد أن فشلت محاولة الصلح وحل الأمر بشكل ودي .

جدير بالذكر أن محكمة القاهرة أصدرت حكم بمعاقبة الفنان حسام حبيب بالحبس لمدة عام لاتهامه بالشروع في قتل المنتج ياسر خليل أمام منزله بعدما أشهر سلاح ناري يوجهه لدعوي رقم 16202 لسنة 2019 جنح التجمع الأول ، بعد البلاغ الذي قدمه المنتج يتهمه فيه بالتعدي عليه بالضرب بالأسلحة هو و آخرين وتسبب في إحداث إصابات به وأسفرت التحقيقات عن تقديم الطرفين للمحاكمة إلا أنه تم تبرئة خليل ومعاقبة حبيب .

 


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